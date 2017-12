Teresa Rodríguez critica que Susana Díaz "saque la bandera española para ejercer poder y la andaluza para llorar"

EUROPA PRESS

Maíllo ve "agotado" el proyecto de gobierno del PSOE y se pregunta "si alguien se cree" que Díaz "representa a la izquierda en Andalucía"

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "saque la bandera española para ejercer poder y la andaluza para llorar", al tiempo que lamenta que "quienes gobiernan esta tierra, sin creer en ella, manejan lo público y lo común para beneficiarse a sí mismos". La líder de Podemos se ha expresado así en un acto en Sevilla por el 40 aniversario del 4 de diciembre en el que ha participado junto al coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

"Nos sacan del decreto de sequía porque según Susana Díaz, Mariano Rajoy nos maltrata sistemáticamente", pero es "curioso" que Díaz, que "cuando se perfiló para ser la secretaria general del PSOE y dirigía la gestora que sacó a Pedro Sánchez de la dirección fue la que trabajó sistemáticamente para colocar a Mariano Rajoy en el Gobierno, todavía saque la bandera española para ejercer poder y la andaluza para llorar", afirmado Rodríguez, que añade que frente al "maltrato" del Gobierno central, "siguen exigiendo al PSOE que cumpla con lo que prometió y presente una moción de censura a Rajoy", e insta a Susana Díaz a que "deje de llorar y empiecen a sacar los dientes

Asimismo, ha criticado que el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, encargue la campaña conmemorativa del 4D "a una empresa de Madrid donde trabaja su sobrino", algo que da "vergüenza" porque esto "habla de quienes han gobernado en esta tierra sin creer en esta tierra y de quienes han manejado lo público y lo común para beneficiarse a sí mismo".

Del mismo modo, Rodríguez ha apuntado que el líder del PSC, Miquel Iceta, pide una hacienda propia catalana y la presidenta de la Junta "se opone", pero, añade, "a lo que no se opone Susana Díaz es a que las empresas que sacan la riqueza de Andalucía coticen y tributen en otras partes de España". "Es terrible que Madrid, que es un poquito más grande que la provincia de Cádiz, tenga una PIB más grande que el de Andalucía", lamenta.

Y "nos maltrata también con la infraestructuras", porque "mientras celebramos los 25 año del AVE Madrid-Sevilla no se puede ir en tren a Granada", por lo que "queremos infraestructuras para que la gente se pueda mover por el territorio para empezar a generar riqueza aquí dentro en Andalucía", añade Rodríguez, que lamenta que "6.000 toneladas de residuos nucleares vengan a enterrarse en el Cabril en Córdoba", porque "no estamos en el paso previo al desarrollo sino que somos su cuarto trastero, el sitio donde se guarda lo que nadie quiere".

Durante su discurso, Rodríguez ha criticado también que exista una prisión en Archidona (Málaga) "para meter a cientos de inmigrantes, algunos de ellos menores, que no han cometido más delito que buscarse la vida", y afirma que Andalucía "no puede ser el patio trasero para que aquí no se respeten los derechos humanos", y que "se celebre un homenaje al franquismo y al fascismo junto a una fosa común en Lucena (Córdoba)".

"Esta lucha no la hacemos solamente por el futuro, la hacemos también porque se la debemos a otros que pelearon por nosotros, a las víctimas del franquismo y también a las víctimas de la transición", manifiesta Rodríguez, que ha subrayado que "mientras no haya memoria, dignidad, verdad, reparación y justicia no nos podemos llamar democracia". "Frente a la Andalucía de los privilegios, frente a la Andalucía que se gasta lo mismo en dietas que en memoria democrática, nosotros vamos a pedir transparencia y ética".

"QUEREMOS UNA ANDALUCÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS"

Por eso, continúa, "frente a la Andalucía que no quiere tener recursos propios, que mandas su riqueza a otros lugares, nosotros reivindicamos una financiación justa, con una reforma fiscal justa y con unos tributos necesarios para pagar nuestra educación, sanidad, servicios sociales o atención a la dependencia", y frente a la Andalucía de la prisión de Archidona, "queremos una Andalucía de los derechos humanos y también una con memoria donde se juzgue a los responsables",

"La bandera andaluza sigue siendo fundamentalmente la bandera de la esperanza", y "hoy apelo a esta esperanza y a es capacidad que tenemos en Andalucía para salir de los disgustos con alegría y empezar a pelear por el futuro", concluye la líder de Podemos.

Por su parte, el coordinador de IU ha asegurado que 40 años después del 4D "hacen un acto de reivindicación histórica para construir un mejor futuro" y señala que "la autonomía se construyó porque se identificaba con una mejora de las condiciones materiales, con un entusiasmo por mejorar el buen vivir". Pero, agrega, "40 años después hay una nueva responsabilidad histórica y tenemos que hacer una lectura inteligente de lo que nos toca hacer".

De este modo, defiende la construcción de una Andalucía "amplia", pero asegura que "no nos podemos situar en la melancolía" e insta a denunciar "la impostura de quienes han abandonado el 4D y ahora intentan apropiárselo" y apuesta por "decir a ese PSOE que ahora quiere monopolizar hasta la última hoja que se mueve en Andalucía que se ha acabado su tiempo histórico y que no tiene más proyecto que mantenerse en el poder".

"Tenemos que tener muy claro lo que tenemos que hacer, pensar en grande, saber construir una necesidad de proyecto y sociedad en Andalucía", ya que "ante una PSOE agotado no puede ser alternativa la derecha, no lo fueron en el 1977 y no lo pueden ser ahora", afirma Maíllo, que asegura que "tienen una responsabilidad por esta tierra que se deshilvana socialmente" y que "construir un proyecto alternativo no es fácil, porque es construir un bloque frente a una élite muy organizada".

"NI PP NI CS PUEDEN SE LA ALTERNATIVA AL PSOE"

Pero, añade Maíllo, "ni PP ni Ciudadanos pueden ser alternativa al PSOE" y apunta que Andalucía "siempre se ha caracterizado por el clientelismo como la médula espinal", y aunque "no es que el PSOE lo inventara, sí se acogió a esa bandera porque así mantenía la hegemonía". "Hay que romper ese clientelismo, que es convertir los derechos en favores y que supone un obstáculo al desarrollo de nuestra tierra", afirma el líder de IU.

"En Andalucía no queremos que siga el PSOE porque ha agotado su proyecto de gobierno", añade Maíllo, que se pregunta "si alguien se puede creer que Susana Díaz es la representante de la izquierda en Andalucía, que es la que ha permito que Rajoy y su gobierno corrupto estén en el poder". "Representa los intereses económicos y financieros de la derecha y agota su modelo en simplemente mantenerse en el poder", asegura, toda vez que afirma que "la responsabilidad es crear un bloque de cambio en Andalucía que genere ilusión".

"Tenemos que salir a la ofensiva, la derecha ha aprovechado el conflicto catalán para establecer un nuevo debate pseudopatriótico que tenemos que combatir", porque "un país no se rompe por las fronteras, sino por los desahucios masivos o por las listas de espera en sanidad".

Maíllo concluye afirmado que "hay condiciones sociales y materiales para construir esa alternativa de poder popular" que "recupere la esperanza para esta tierra". "Lo merece la mayoría social de Andalucía", señala, y anima a la movilización en las calles, para "construir un hilo emocional entre el 4D y el 28F".

En este acto han participado también Pilar Távora, por Iniciativa Andalucista, Pilar González, por Primavera Andaluza, así como Luis Ocaña, el abogado de la familia de Manuel José García Caparrós, además de representantes de numerosos colectivos.