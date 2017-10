Tejerina dice sobre Cataluña que "el único diálogo válido es el que se enmarca en la legalidad"

Rechaza un posible boicot a productos catalanes y pide "poner el acento en recuperar el daño hecho, no en causar más daño"

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha afirmado sobre la situación en Cataluña que "la única manera de resolver los problemas es mediante el diálogo, pero el único diálogo válido es el que se enmarca en la legalidad" y ha advertido de que lo que no entra en la legalidad "sencillamente no merece ser llamado diálogo".

Además, ha afirmado que "estos días tristes han demostrado que gran parte de la riqueza de cada región se debe a la pertenencia a un todo y sin ese todo desaparece esa riqueza". "España es como un vino gran reserva, fruto de la vendimia de esfuerzos y esperanzas que han madurado durante siglos", ha asegurado, para añadir que "como sociedad no hay mayor fracaso que cuando fracasa la convivencia, que es el mayor logro para la humanidad, y como gobernante no hay mayor obligación que trabajar por fomentarla".

Preguntada sobre si el Estado tutelaría los fondos de la PAC en Cataluña ante una declaración de independencia, la ministra ha afirmado que "la independencia no es una opción, con lo cual no hay ni que planteárselo". "Estamos viendo las grandes mentiras que los dirigentes de la Generalitat le han estado contando al pueblo catalán", ha afirmado, para señalar que "las decisiones de la PAC no se toman en Pamplona, ni en Madrid, ni en Bruselas, se toman entre todos y están interrelacionadas". "Una independencia no es un opción", ha indicado.