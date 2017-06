Exige a Puigdemont elecciones anticipadas y "no llevar la situación al límite" con otro 9N

Teixidó ha explicado que han creado Lliures porque hay una parte del electorado que se siente abandonado porque no comparte que el proceso soberanista haya comportado un viraje a la izquierda y a la radicalización de la política catalana, según él: "Con la desobediencia, no. Con la bronca permanente, no. Contra las leyes, no. De esta forma, no".