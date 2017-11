El TSJR desestima la pretensión de dos concejales de Villamediana de demoler las obras del chalé de Pedro Sanz

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de La Rioja ha desestimado la pretensión de dos concejales de Villamediana de demoler las obras del chalé del expresidente del Gobierno de La Rioja y vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz.

El Tribunal argumenta que, aunque el Plan General Municipal se aprueba en 2013 su desarrollo no ha concluido, ya que aún no se ha aprobado el Plan Parcial del sector de suelo urbanizable delimitado en la que ha quedado incluida la parcela examinada. Esto impide que en este momento se pueda otorgar una nueva licencia que legalice las obras.

"En suelo urbanizable, los edificios e instalaciones que una vez aprobados los planes de desarrollo incurran en fuera de ordenación, se regirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261.2 de las presentes normas. En tanto y cuanto no se aprueben dichos planes, en estas construcciones se podrán realizar obras de conservación, siempre que no supongan ampliación, incremento de volumen o cambio de uso, condicionándose la licencia que las autoricen a la inscripción de esta provisionalidad en el Registro de la Propiedad, en iguales término a lo previsto en el artículo 6.2 de las presentes Normas. En el momento en que aprobado el planeamiento de desarrollo y finalmente dichos bienes no incurran en fuera de ordenación, a petición del particular interesado se podrá instar el cese del carácter provisional de las obras acometidas".