Un juzgado pide al TSJCV que juzgue a Alperi, exalcalde de Alicante, por cohecho impropio pese a no ser ya aforado

El juzgado de lo Penal 6 de Alicante ha elevado una petición al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) para que sea la sala de lo Civil y Penal quien juzgue al exalcalde de Alicante y exdiputado autonómico Luis Díaz Alperi (PP), acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio, pese a no ser ya aforado.

El acuerdo del Supremo es posterior a la decisión del TSJCV de declararse no competente. Esta circunstancia, mantiene Penal 6, "no impide su aplicación en el caso del exalcalde y diputado autonómico". "En el presente caso no se trata de la aplicación retroactiva de un acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo si no de la aplicación actual de dicho acuerdo, a día de hoy", señala el magistrado en su auto.