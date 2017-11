El TSJA confirma la condena de 12 años de cárcel a la acusada del crimen de la heladería de Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a 12 años de cárcel a María del Carmen Q.B. por la muerte de Manuel Martín Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 9 de enero de 2016 en un congelador de la heladería 'Otoño' del barrio de la Macarena.

A juicio del Alto Tribunal andaluz, en este caso "la parte apelante no parece haber entendido con precisión el argumento dado por el magistrado-presidente para excluir del objeto del veredicto el punto relativo a la alevosía", ya que "no es que el magistrado-presidente haya llegado a la conclusión de que no hubo alevosía, sino que ha constatado que no se practicó prueba alguna referida a cómo se produjo la agresión que permitiera concluir nada sobre la concurrencia del sustrato de la alevosía".