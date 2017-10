El TS absuelve a un matrimonio detenido por intentar ir a Siria al no quedar probado su intención de integrarse en Daesh

Mantiene para el esposo el delito de autoadoctrinamiento, aunque rebaja un año la condena

El Tribunal Supremo ha absuelto a un matrimonio detenido en abril de 2016 en Algeciras (Cádiz) cuando intentaba desplazarse hasta Marruecos con su hijo de dos años para después viajar hasta Siria porque no ha quedado probado que tuviesen la intención de integrarse en la organización terrorista Daesh. No obstante, el esposo, el yihadista Choukri El Hadouchi, sí ha sido condenado por un delito de autoadoctrinamiento.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo absuelva a los dos acusados del delito de traslado a zona controlada por organización terrorista al entender que no está probado que adoptasen la decisión de ir a Siria y "mucho menos de que hubieran inicia ya el viaje". Es más, la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro afirma que el hecho de que "llevaran mucha comida y ropa en el coche y el dato de que viajaran en el barco sin billete de ida y vuelta, entre otros, no pueden utilizarse como prueba de ello".

"Se trata de un futurible o de un proyecto más que de una decisión ya adoptada, máxime cuando no consta ni un solo elemento probatorio que permita afirmar que iba a ir toda la familia a Siria para que el acusado realizara la yihad", dice la resolución. En todo caso "de ir sólo iría el acusado y a medio plazo y no de inmediato", subraya.

Por su parte, Vallejo dijo que no quería saber nada de las fotos que mandaba su cuñado porque no le gustaba nada de lo que tuviera que ver con el Daesh. Además, resaltó que no tiene "culpa" de que sus cuñados se hayan marchado a Siria y que ella no tenía intención de viajar hasta dicho país porque "jamás en la vida" pondría a su hijo "en peligro", ni abandonaría a su madre.