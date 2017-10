El TS delibera el 14 de noviembre a puerta cerrada sobre los recursos del caso Terra Mítica

El Tribunal Supremo (TS) deliberará el próximo 14 de noviembre, a puerta cerrada, sobre los recursos interpuestos tras las condenas y absoluciones del caso Terra Mítica, relacionado con una trama de facturas falsas destinadas a defraudar a Hacienda durante la construcción del recinto de ocio alicantino.

Esta condena se produjo once años después de que la Fiscalía, en 2005, presentara una denuncia que pasó por un largo camino procesal que, incluso, estuvo a punto de llevar al archivo de la causa.

La Audiencia, en su resolución, decidió absolver al expresidente del parque temático Terra Mítica de Benidorm Luis Esteban, al que fuera director general Miquel Navarro y a once empresarios del delito de fraude del que habían sido acusados con motivo de la construcción del recinto. En cambio, condenó a cinco años y diez meses de cárcel al ex jefe de Contratación Justo Valverde y al ex director técnico Antonio Rincón, junto a 20 empresarios más.