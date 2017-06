El TS confirma la absolución de un delito de falso testimonio a los tasadores del edificio que alberga Apple en Valencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que absolvió de un delito de falso testimonio a los dos peritos que tasaron el edificio vendido para albergar la sede de Apple España en Valencia por el que discutieron unos hermanos por la herencia en materia de compensaciones.

La Audiencia absolvió a los tasadores al estimar que no se apreciaba que el contenido de los peritajes fuera contrario a la verdad, al estimar que ni eran infundados ni manifiestamente insostenibles. "No cabe apreciar, por no estar probado, que los acusados faltasen conscientemente a la verdad", señaló el tribunal.