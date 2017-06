El juez pide al TS que asuma la causa por indicios de criminalidad del diputado Antonio Gutiérrez Limones (PSOE)

El juez instructor señala el "saqueo" de la empresa municipal y cree que el ya exalcalde fue "conocedor directo" de lo sucedido

"De todas estas actuaciones era conocer directo Gutiérrez Limones no sólo por la realización directa de actos de malversación, sino también mediante la no adopción de medidas a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública", razona el juez, que dado que "aparece clara la existencia de indicios de criminalidad en una persona aforada", propone al Supremo que "asuma, si lo considera oportuno, la competencia en relación a la persona aforada y a los no aforados por no poder llevarse el procedimiento de manera separada".