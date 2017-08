El TC rechaza el recurso de amparo sobre el accidente de la galería de Los Silos (Tenerife)

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado admitir a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de Maurizio Paniello, una de las seis personas que fallecieron en el accidente de la galería de Piedra de los Cochinos (Los Silos) en 2007, en el que se solicitaba la nulidad del auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que cerraba la vía penal.

La sentencia, de la Sala Primera de la Sección Segunda, no entra en el fondo de la posible vulneración de derechos fundamentales y no observa una "especial trascendencia constitucional", según señalan Patrizia Tassoti --madre de una de las víctimas-- y Sergio Lourenso, exportavoz del antiguo grupo de afectados.

Según los afectados, "la propiedad conocía el riesgo pero continuó adelante sin importarle o no la causación del daño", coyuntura que, no obstante, "no merece siquiera una investigación" por parte de la Audiencia Provincial, denuncian.

"El auto referido de la Audiencia es la guinda a una chapuza judicial durante todo un proceso penal en el que los jueces no han podido o no han querido llevar la investigación a término", precisan, criticando también la actuación de la Fiscalía, que apoyó su informe inicial, base para el sobreseimiento provisional dictado por la juez de instrucción de Icod, "en una ley que no existía", concretamenteun articulado "no aprobado" del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno.