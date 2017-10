El TC da al Gobierno cinco días de plazo para que se pronuncie sobre la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una comunicación en la que da cinco días hábiles de plazo al Gobierno central y también al Parlamento andaluz para que se pronuncien sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas en el sector público de Andalucía.

Tras conocer dicha comunicación, que le ha sido notificada este martes, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, considera que esta petición del TC supone "el momento de la verdad" para el Gobierno central "que ha dicho que estaba dispuesto al diálogo pero no ha hecho posible en la práctica ese diálogo".

"Tanto el presidente del PP-A, Juanma Moreno, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, han acusado a la Junta de no tener voluntad, pero ahora le toca al Gobierno de España demostrar si era verdad que está de parte de los funcionarios, o si este derecho no lo va a restituir al conjunto de España para los restos y, en ese caso, habría engañado a los andaluces", ha añadido.

Montero ha indicado a Europa Press que el Gobierno "ya no se va a poder esconder en un supuesto acuerdo que no llega o en una falta de voluntad de diálogo".

Ha asegurado que la Junta "desde el primer día ha estado dispuesta a dialogar, pero el Gobierno no le ha hecho ninguna respuesta a la Junta", por lo que cree que ahora "ante el TC no se puede esconder, y debe decir sí o no sobre si el levantamiento de la suspensión cautelar procede".