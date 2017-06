Susana Díaz afirma que no le queda "más remedio" que respetar la posición de PSOE sobre CETA

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este viernes que no le queda "más remedio" que respetar la posición que ha adoptado el PSOE, de abstención, ante el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, de la cual, según ha apuntado, se ha enterado por los medios de comunicación.

"Evidentemente no me queda más remedio que aceptar y respetar" la decisión que ha adoptado el PSOE, según ha indicado la presidenta, quien ha querido dejar claro que en esta comparecencia ante los medios de comunicación no iba a entrar en ningún tipo de "controversia de índole orgánica". "Mi tarea y trabajo está centrado en Andalucía y todo el esfuerzo va a ir en la línea de ayudar a las empresas andaluzas", según ha sentenciado.