Susana Díaz tacha la ley del referéndum de Cataluña de "disparate jurídico y político" que es sólo "un engaño"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha calificado la ley del referéndum del 1 de octubre y la de transitoriedad jurídica que presentó el Gobierno de la Generalitat de "disparate jurídico y político" que es solamente, según ha dicho, "un engaño político".

Díaz se ha referido así en rueda de prensa tras en Consejo de Gobierno al ser preguntada por su postura al respecto de la actitud de los independentistas en Cataluña: "Me parece un disparate jurídico y político que evidentemente no voy a alimentar", ha sentenciado, al tiempo que ha remachado que las acciones que están llevando a cabo los independentistas, como la presentación de una ley de desconexión, "no tienen ningún sentido en el ámbito jurídico" y son "un engaño".