Susana Díaz pide a los partidos que no fomenten una imagen "catastrófica" de Andalucía que "alimenta tópicos"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido a los partidos de la oposición PP-A, Podemos e IULV-CA que no fomenten una imagen "catastrófica y ceniza" de Andalucía que no se corresponde con la realidad, y que, además, contribuye a "abonar el caldo de cultivo a quienes muchas veces desde fuera alimentan el tópico de una Andalucía como lastre de España, subsidiada, indolente y llena de vagos". "Si aquí hacen eso, otros se permiten el lujo de mancillar y atacar a esta comunidad", ha añadido.

Díaz ha querido cerrar su intervención en la última jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad con una reflexión que tiene que ver con "el buen nombre y la imagen de Andalucía". En su opinión, para criticar al Gobierno andaluz "no es necesario dibujar una Andalucía negra que no se corresponde con la realidad porque esta tierra es la tercera economía de España, una tierra admirable y admirada en muchos aspectos".

Según ha apuntado la jefa del Ejecutivo andaluz, durante la intervención de los grupos en este debate, "no en todas, volvió a salir esa imagen negra de Andalucía, como si fuera, ya no lo peor de España, sino lo peor de Europa, lo peor de lo peor, todo un desastre, industrias que nadie quiere, servicios que no nadie quiere y una infancia abandonada", ha lamentado.