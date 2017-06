Susana Díaz critica "el proceso de deslegitimación" al impuesto de sucesiones y confía en lograr un acuerdo con Cs

Traslada a Marín que el grupo de trabajo se reunirá cuando su gobierno conozca las entregas a cuenta del Gobierno

Durante su debate en el Pleno del Parlamento con el presidente y portavoz del grupo de Cs, Juan Marín, Díaz ha dicho que su voluntad es acordar "con diálogo y rigor", consciente de que este impuesto se ha visto sometido a "un proceso de deslegitimación enorme" en Andalucía y en el conjunto de España. "No es un impuesto ni de Andalucía ni que se ha ya puesto sobre la mesa en esta legislatura ni en el pasada", ha advertido.

Según ha explicado la jefa del Ejecutivo andaluz, "es un impuesto de mediados de los años 80, en un contexto económico distinto donde no había clases medias, donde los errores de salto no tenían impacto porque la situación de la población en este país era distinta y su patrimonio también, y en estos meses se ha sometido un proceso de deslegitimación evidente".

Así, tras apuntar que esa información será la que marque la fecha de la nueva reunión del grupo de trabajo en materia de fiscalidad, "tan reclamado y ansiado en los últimos días por quienes no querían gobierno ni presupuestos", Díaz ha subrayado que "si no conocemos los ingresos podemos poner en peligro los gastos y el mantenimiento de los servicios públicos".

Al hilo de ello, ha señalado que el 10 de agosto se va a presentar la propuesta de la comisión de expertos sobre el modelo de financiación "y eso va a condicionar décadas los servicios públicos en Andalucía y en el conjunto de España". "Espero que ahí todas las fuerzas de esta Cámara estén, no al lado de este Gobierno, pero sí de los andaluces".

Por su parte, Marín ha dicho que se queda con la respuesta de Díaz sobre que el grupo de trabajo se volverá a reunir en cuanto se conozca el techo de gasto. "Ese es su compromiso y lo anotamos", ha advertido el dirigente de la formación naranja. Todo ello, después de que en su primera intervención, apremiara a la presidenta a que dijera ella y no el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, cuándo habría una nueva reunión de esta comisión.

"Mi paciencia es infinita pero no la de los andaluces", ha advertido Marín a Díaz, quien aseguraba ante el Pleno que sabía que el dirigente de la formación naranja "no es el Santo Job". Seguidamente, Marín ha mencionado el caso de un ciudadano de la Línea de la Concepción (Cádiz) "que se encuentra parado y al que la Junta le ha embargado sus cuentas porque no puede hacer frente a la liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones".