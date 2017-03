Susana Díaz rechaza el voto del rencor y promete un proyecto "autónomo" que no busca entregar el PSOE a otros

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha apelado este domingo a la "fraternidad" entre todos los socialistas y, tras pedir unas "primarias limpias", ha asegurado que ella va a buscar el voto del que "no tenga rencor". Éste ha sido uno de los mensajes velados al ex secretario general Pedro Sánchez, a quien no ha mencionado en ningún momento, pero que también se ha entendido como destinatario de su compromiso con un proyecto "autónomo" que no busca entregar el partido a otros.

En la presentación de su candidatura a la Secretaría General del PSOE, ante más de 6.000 personas, Susana Díaz no se ha dirigido directamente a sus compañeros en esta carrera que ella inicia este domingo, el ex secretario general y el exlehendakari Patxi López, pero sí ha defendido que el proceso debe hacerse desde el respeto. "Os pido que estas primarias no se conviertan en una carrera de halagos ni de marketing, que hagamos unas primarias limpias, que nos están mirando", ha advertido. Por eso, ha instado a sus partidarios a que hablen "bien de todos los compañeros y compañeras" del PSOE y a que recuperen "la fraternidad del partido", porque sólo así los militantes se van a "reconocer" en el PSOE que "ha escrito las mejores páginas de la historia del socialismo en el país" y cuyos máximos dirigentes han asistido a su presentación. Tras elogiar a Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que la han flanqueado en la primera fila, ha subrayado que no está dispuesta a que "nadie desde el resentimiento, desde el rencor, ni la resignación" les "haga ocultar" su historia. "Los socialistas no ocultamos nuestra historia y mucho menos nos escondemos detrás de la historia", ha remachado. "QUE SEAMOS FELICES Y QUE HAYA ILUSIÓN" La presidenta de los andaluces ha defendido que su candidatura quiere que los socialistas estén "felices", que "haya ilusión en esta campaña". "Como diría Felipe, esto no es un club de amigos, es un proyecto político compartido libremente por hombres y mujeres que tenemos los mismos valores y el mismo proyecto de país", ha remachado. Díaz también ha elogiado, uno a uno, a los presidentes autonómicos socialistas y el trabajo que hacen día a día en sus territorios, teniendo en el centro de su agenda política los problemas de los ciudadanos y a pesar de las dificultades. Y al elogiar también el trabajo de los alcaldes socialistas, ha lanzado otro mensaje al auditorio, con varios destinatarios: "Más a la izquierda del PSOE no hay ninguna izquierda transformadora", ha dicho. En la misma línea, en otro momento de su intervención de casi una hora, la presidenta ha hecho un compromiso firme a todos los socialistas, al garantizar que, si gana estas primarias, "el PSOE seguirá teniendo como siempre un proyecto autónomo". "Una cosa es pactar con otro partido y otra cosa es entregar al PSOE, imitar el modelo de otros; eso no somos nosotros, no lo hemos sido nunca", ha proclamado, en evidente referencia a Pedro Sánchez y su búsqueda de una "alianza progresista" con Podemos. ALERTA FRENTE A LOS "POPULISMOS" QUE SIEMBRAN "IRA Y RENCOR" Previamente, Susana Díaz también ha cargado contra el partido de Pablo Iglesias, al alertar contra los "populismos" que "tanto daño hacen", sembrando "ira y rencor". Así lo ha hecho al defender que, en estos momentos en los que "es fácil alimentar las emociones", hay que recordar "lo que pasó en Europa en los años 20 y 30" y denunciar a aquellos que "quieren gobernar para luchar contra los poderosos y recurren a la mentira compulsiva, a la división, al poder por el poder". "Yo quiero ganar las primarias y las elecciones, pero no quiero ganar a cualquier precio, sino desde el respeto, la unión, la tolerancia, el civismo, así es como las quiero ganar", ha dicho. Susana Díaz ha insistido en que, desde mañana mismo, va a recorrer España y todas las agrupaciones "pidiendo el voto del que no esté en la nostalgia, ni en el rencor, ni el resentimiento", sino de aquel que "ponga las luces largas, de esperanza, de ilusión, de lo mejor para este partido y este país". En definitiva, ha explicado que va a reclamar "el voto de la verdad, que sea capaz de explicarle a la gente cómo va a vivir mejor". Y ha acabado citando al socialdemócrata alemán Willy Brandt y su advertencia de que "no son las dificultades, es la resignación" lo que les puede "vencer". "No hay sitio para la resignación ni los temores, el PSOE está aquí porque España lo necesita. Queremos el voto de quien no tenga rencor, del que no tenga rabia, del que sienta por igual a su compañero; queremos volver a ser lo que fuimos, hombres y mujeres que levantamos este país, que dimos los mejores años, ahí, siempre ahí, compañeros", ha terminado, con el público en pie.