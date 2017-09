Susana Díaz, segura de que Pedro Sánchez y el PSOE no la harán elegir "entre las dos lealtades"

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado convencida este lunes, al hilo del debate sobre el modelo territorial, de que el PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez, no la harán elegir "entre las dos lealtades", a su partido y a Andalucía.

"Yo estoy convencida de que mi partido y mi secretario general, que tiene mi lealtad, como se lo trasladé en el congreso regional del PSOE-A, no me van a hacer elegir entre las dos lealtades", ha señalado Susana Díaz.

Ha querido dejar claro que ella cree en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que plasma con claridad el 4 de diciembre y el 28 de febrero, esa reivindicación digna y justa de los andaluces, que no querían ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie.

Ha agregado que todos sus compañeros saben que ella nunca apoyará nada que perjudique a Andalucía. Ha añadido que los andaluces que salieron a la calle el 4 de diciembre de 1977 "no tolerarían que nadie admitiera que hubiese españoles de primera y de segunda" y ha expresado que sabe que su partido "no lo va a plantear ni lo va a hacer" ni va a contribuir a "enfrentar territorios".

"Desde el primer día que he sido presidenta de la Junta he dicho con claridad que no voy a apoyar nunca nada que perjudique a Andalucía", ha indicado Susana Díaz, quien ha insistido en que ella siempre defenderá la bandera de la igualdad.