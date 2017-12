Susana Díaz aboga por reformar la Constitución con "honestidad" y "responsabilidad" para seguir "progresando"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este miércoles, 6 de diciembre, cuando se conmemora el día de la Constitución española de 1978, que "la mejor manera de defender" la Carta Magna "es reformarla desde la honestidad, la responsabilidad y la generosidad".

La presidenta, no obstante, ha indicado que no le ve "voluntad" de emprender una reforma de la Constitución "ni a Podemos ni al PP", los primeros porque "quieren cambiarlo todo" e "intentarán que esa reforma no sea posible", y los 'populares' porque el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, está "en su estado puro", y así "no es un reformista convencido" ni está "dispuesto a poner toda la carne en el asador para dar a este país la reforma necesaria que garantice el modelo de convivencia en los próximos años".