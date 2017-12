Susana Díaz urge a convocar el CPFF este mes porque Rajoy aún "tiene tiempo" de presentar nuevo modelo de financiación

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aún "tiene tiempo" para presentar un nuevo modelo de financiación autonómica antes de fin de año, que es "a lo que se comprometió" en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero, y en esa línea ha urgido al Gobierno a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes del próximo 31 de diciembre.

"Mal empezamos si el presidente da su palabra a los presidentes de comunidades autónomas y, a tres semanas de expirar el plazo, esto se convierte en papel mojado", según ha comentado Susana Díaz, que ha dicho que no ve al presidente "interesado en cumplir su palabra y reformar el modelo de financiación", porque "creo que se quiere aprovechar del esfuerzo de comunidades autónomas y ayuntamientos para saltarse el 2018, año de déficit excesivo, y llegar a 2019 limpio de polvo y paja a costa de la educación, la sanidad y los servicios públicos, y del esfuerzo de los ayuntamientos", para que, "seguramente", el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegue al "último tramo antes de elecciones con 'regalitos fiscales'".

La presidenta ha añadido que "es mi sensación a día de hoy, y cada día lo tengo más claro, porque no les veo movimiento real de querer poner el modelo de financiación encima de la mesa", ha abundado Díaz, para pedir al Gobierno que "no digan que no han tenido tiempo", porque "han tenido un año".