Susana Díaz: "Andalucía debe levantar en este momento histórico la bandera de la justicia y la igualdad"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este miércoles a los grupos con representación en el Parlamento autonómico que, en este momento histórico que vive España, convirtamos "las amenazas en oportunidades" y que Andalucía levante la bandera de la "justicia, la equidad y la igualdad" y del progreso para todo el país. "Aquella bandera que los andaluces levantaron el 4 de diciembre de 1977 y que nosotros tenemos que llevar con orgullo", ha sentenciado.

Ha señalado que la lucha consciente y decidida de los andaluces el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 por la dignidad, por la igualdad y por el autogobierno pleno, dentro del proyecto común que es España se convirtió en un mandato que no sólo no ha caducado, "sino que hoy está plenamente vigente".

Ha agregado que Andalucía se levantó el 4 de diciembre de 1977 para decir "alto y claro que no iba a consentir" que está tierra fuera marginada, excluida de las grandes decisiones y condenada a una posición subsidiaria.

"Esa fue la lucha por el 151, no contra nadie, sino a favor de Andalucía y de una España respetuosa, integradora y acogedora de todo", ha apuntado la presidenta de la Junta, quien ha recalcado que el 4D, Andalucía supo abanderar una reivindicación que era buena para todos, una convivencia en paz y la igualdad entre todos los ciudadanos y territorios.

Ha indicado que los casi nueve millones de españoles que viven en Andalucía no van a ser "espectadores" de los cambios que se produzcan, sino que deben poner todo lo que tienen al servicio de esta causa, que es la de todos.

"Andalucía tiene que estar en este debate y no tengan ninguna duda de que lo va a estar y en lo que de mí dependa estará a la cabeza", ha sentenciado la presidenta de la Junta, quien ha recalcado que esta tierra "no es una isla, sino que forma parte de un proyecto común".

Según ha explicado, Andalucía exporta a esa comunidad más de 3.700 millones de euros, mientras que recibe más de un millón de turistas de esa comunidad. La presidenta ha pedido "seriedad" ante lo que está ocurriendo y no "frivolizar" y, sobre todo, que no volvamos a tener que oír que si Andalucía "sufre alguno perjuicio por la crisis secesionista es porque será que no ha hecho las cosas bien".