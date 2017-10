El Supremo archiva la querella contra Moix por no investigar la trama del Canal

Una asociación le acusaba de encubrimiento tras una denuncia de vecinos por el campo de golf en Vallehermoso

En un auto dado a conocer este lunes, el Supremo señala que dichos decretos de archivo no pueden ser calificados como prevaricadores porque no son resoluciones manifiestamente injustas ni arbitrarias, ya que el querellado se limitó a seguir la normativa legal y la jurisprudencia . Así, recuerda que la denuncia presentada por los vecinos, que resultó archivada por Moix, "era puramente formal y sin estar sustentada en documentación adicional".

Para la Sala, la actuación llevada a cabo por el Fiscal fue "absolutamente legal en el fondo y en la forma, y por ello la circunstancia de que ambos decretos no sean acordes o no acojan las denuncias de los vecinos no puede traer consigo la criminalización de tales resoluciones".