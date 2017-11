El Supremo abre causa al diputado Gutiérrez Limones (PSOE) por el caso Alcalá Comunicación Municipal

El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto la "apertura de procedimiento" contra el exalcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Antonio Gutiérrez Limones, actualmente diputado socialista en el Congreso por la provincia de Sevilla y por tanto aforado, a cuenta de la investigación relativa a la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño.

Ante dicha exposición razonada, y en un auto fechado el pasado 3 de noviembre y recogido por Europa Press, el Supremo ha resuelto que "procede asumir la competencia" para investigar los hechos "en lo respecta al aforado Antonio Gutiérrez Limones", no accediendo no obstante a asumir el asunto respecto al resto de investigados, que no gozan de aforamiento.