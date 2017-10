Stoichkov se disculpa con la vicepresidenta por mencionar a su hijo al acusarla de franquista

El ex futbolista del Fútbol Club Barcelona Hristo Stoichkov se ha disculpado este miércoles con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por mencionar a su hijo de 6 años cuando acusó a su familia de franquista.

En cualquier caso, el ex internacional búlgaro ha reiterado sus críticas a la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy ante el referéndum del pasado domingo. "La palabra franquismo se demostró. Las imágenes hablan por sí solas: sangre, violencia, pegar a la gente inocente", ha apostillado.

"Yo de ninguna manera ofendí a esta señora; yo no mandé a nadie a que maltrate a la gente de Cataluña", ha subrayado Stoichkov, quien no obstante ha admitido que se equivocó al mencionar al hijo de la vicepresidenta, "que no tiene la menor culpa de todo lo que pasa" en Cataluña.