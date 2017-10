Sortu agradece la "lección democrática" dada por Cataluña y cree "inaceptable" la "equidistancia" de Urkullu

Sortu ha agradecido la "lección democrática" dada por Cataluña y se ha felicitado por que "la salvaje actitud policial no ha sido capaz de parar la determinación de todo un pueblo que, pese a las trabas, ha ejercido su derecho". Además, ha calificado de "inaceptable" la "equidistancia mantenida" por el lehendakari, Iñigo Urkullu, al que ha acusado de estar "haciendo el caldo gordo al Gobierno autoritario de Rajoy".

La formación abertzale, en un comunicado, ha mostrado su "apoyo y solidaridad" al pueblo catalán, al que se ha dirigido para decirle que "no están solos ante los golpes, amenazas y manipulaciones". Además, ha subrayado que el referéndum de este pasado ha sido "legal y vinculante".

"La mayoría ha ejercido su derecho y se ha decantado por la independencia", ha recordado, al tiempo que ha considerado que las peticiones de acuerdo entre Cataluña y el Estado "no son más que excusas para mantener el actual status quo".

De este modo, se ha reafirmado en la necesidad de "romper con este régimen, como lo hemos venido haciendo en las últimas cuatro décadas" y se ha mostrado convencido de que la izquierda española "debería entender que el PP no es el problema, sino el propio Estado" ya que, pese a que la mayoría en Cataluña "se decante por la independencia", el Estado no "está dispuesto a aceptar esa voluntad" y "no le queda otra alternativa que la represión".