Solchaga acusa a los independentistas de ponerse sobre un "caballo desbocado"

El exministro socialista de Economía Carlos Solchaga ha afirmado este jueves que los dirigentes independentistas "se han puesto ya encima de un caballo desbocado muy difícil de descabalgar" y ha asegurado que han creado "una ilusión colectiva" que ha conseguido que algunos catalanes crean "la posibilidad de llegar a la independencia de manera gratuita".

Con respecto a la deslocalización de sedes de bancos en Cataluña como son Sabadell o La Caixa, ha remarcado que la banca "no tenía otra elección" porque "un banco no puede vivir si no tiene un Banco Central que sea capaz de prestarle dinero en última instancia si tiene una crisis de liquidez". "Si el día de mañana Cataluña dejara de pertenecer a la UE, Sabadell y La Caixa se quedarían sin Banco Central y serían casi insolventes porque no tendrían ninguna protección", ha concluido.