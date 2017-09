Solana no ve opción de que la UE medie: "No está en las mesas de los primeros ministros"

Pide dejar "las fronteras en paz" y seguir trabajando juntos

El exsecretario general de la OTAN y exministro socialista Javier Solana ha considerado este lunes que no hay cabida para que la UE haga de mediadora para encontrar una solución ante el referéndum del 1 de octubre, y ha avisado de que esta cuestión "no está en las mesas de los primeros ministros o jefes de gobierno" europeos.

"Desde estas premisas, trabajemos juntos. Fui parlamentario desde la primera legislatura, estuve en la comisión constitucional, y no puedo ayudar a que se quiebre la ley que ayudé a redactar, solo a través de los mecanismos que hay para cambiarla", ha sostenido Solana, que ha respondido que no tiene capacidad ni poder para poder manifestarse si avalaría que se aplicara el artículo 155 de la Constitución al preguntársele al respecto.

Al definirse como demócrata y europeo, ha pedido no dar más problemas de los que ya tiene la UE, no volver a épocas pasadas y buscar una solución desde el sentido común y el trabajo político: "Dejemos las fronteras en paz y sigamos trabajando juntos hacia un futuro que tiene que ser mucho más propicio, dentro de las dificultades que vamos a tener".

También se ha referido a las negociaciones del Brexit, destacando que no avanzan porque los británicos "no quien mover ficha a la hora de arreglar las cuentas con la UE y no tienen las cosas claras entre ellos", y ha advertido de que habrá un serio problema si no hay un acuerdo para 2019.