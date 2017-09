Solana avisa de que el 1-O amenaza la democracia y pide responder con el peso de la ley, pero también con diálogo

El exsecretario general de la OTAN y exjefe de la diplomacia europea Javier Solana explica este viernes en 'The New York Times' que el referéndum del 1 de octubre en Cataluña representa una "amenaza" a la democracia española ante la que hay que responder con "el peso de la ley", pero también con diálogo.

"No hay un estado de emergencia de facto en Cataluña, como algunos arguyen en la región. No hay suspensión de derechos humanos ni civiles. Las autoridades centrales no están persiguiendo a la gente en Cataluña por apoyar la independencia", abunda.