La Sindicatura Electoral dejó de reunirse oficialmente en el Parlament tras la suspensión del TC

La Sindicatura Electoral de Cataluña dejó de reunirse oficialmente en el Parlament después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera la ley del referéndum el 7 de septiembre, sin que haya trascendido el lugar en el que ha celebrado sus encuentros posteriores, han explicado a Europa Press diversas fuentes cercanas.

La ley del referéndum establece en su capítulo 7 que el ente electoral "tiene su sede institucional en el Parlament de Cataluña, sin perjuicio de que pueda reunirse en otras ubicaciones", y las citadas fuentes señalan que no constan en ningún registro reuniones oficiales de este organismo como tal después de la suspensión del TC.

Cualquier grupo o diputado puede reservar un espacio mediante un procedimiento administrativo en el que los empleados del Parlament no interceden y no exigen saber ni quién va a participar en el encuentro ni el contenido que allí se va a abordar: los cinco miembros del ente se han podido reunir habiéndolo solicitado un tercero, pero "en todo caso no lo han hecho ellos oficialmente como Sindicatura".