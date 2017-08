SíQueEsPot no decidirá su voto en la ley de referéndum hasta que expliquen cómo se tramita

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlamento catalán, Joan Coscubiela, ha explicado este martes que su grupo parlamentario no explicará qué posicionamiento adoptarán frente a la ley del referéndum porque JxSí y la CUP no han decidido todavía cómo se tramitará.

Como todavía no se sabe si los diputados del Parlamento regional acabarán avalando las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica, Coscubiela ha concluido que la ley no existe todavía parlamentariamente y que no se pronunciarán públicamente.