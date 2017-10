Serrat dice que aún hay "espacio grande de negociación" y que la independencia "no se declara de un día para otro"

El cantantautor Joan Manuel Serrat ha afirmado, en relación a la situación política de Cataluña y la posibilidad de que se declare unilateralmente la independencia, que "todavía queda un espacio grande de negociación y esto no se declara de un día para otro". No obstante, ha reconocido que "nadie sabe lo que puede ocurrir".

"Uno no se acuesta español y se levanta catalán, cien por cien, si no que todo esto será el resultado de un proceso muy largo en el que intervienen factores que quizás no han sido suficientemente aclarados", ha considerado el artista.