Serra Peris comunicó su ausencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y se ofrece a ir otro día

El llamado a ser primer compareciente de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid de este viernes, José Manuel Serra Peris, que finalmente no acudió a la cita, ha alegado que comunicó hace días que no acudiría por compromisos profesionales previamente adquiridos, ofreciéndose a asistir otro día.

En principio, la presidenta de la comisión, Dolores González Pastor, señaló que no había justificado su no comparecencia. Además, recordó que las personas citadas reglamentariamente y que no acudan a esta comisión, de asistencia obligatoria, se le aplicarán las sanciones que impone la Asamblea de Madrid y el Código Penal, artículos 502 y 556.