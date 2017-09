De la Serna asegura que el referéndum "no se va a celebrar" y subraya la "firmeza y contundencia" del Gobierno

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que el referéndum independentista del 1 de octubre "no se va a celebrar". "No hay ninguna posibilidad", ha remarcado.

"No hay tarjetas censales, no hay comunicación con los ciudadanos, tras haber sido requisadas todas, y ni tan siquiera hay comité electoral, tras su cese, por lo tanto, no habrá referéndum", ha sentenciado, antes de defender ue el Gobierno que dirige Mariano Rajoy ha actuado "con firmeza y contundencia".