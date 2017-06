De la Serna aboga por mensajes "claros" sobre la unidad de España y no términos que ni los propios socialistas entienden

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha abogado por mensajes "claros" y "concisos" sobre la unidad de España frente a términos que ni muchos socialistas entienden como "plurinacional".

El ministro ha afirmado que no sabe lo que es eso y no lo entiende muy bien e incluso cree que muchos socialistas tampoco entienden el término y ha abogado por un concepto como Estado, como país, "muy claro" de "unidad" y soberanía nacional.

De hecho, ha recordado que a lo largo del debate de la moción de censura impulsada por Podemos se planteó a su líder, Pablo Iglesias, la cuestión de si sobre la independencia de Cataluña no debería opinar el resto del país y ha incidido en que ya de por sí no contestar no es algo bueno.