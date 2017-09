De la Serna reitera la apuesta por el Corredor Mediterráneo y pide no analizar inversiones desde una visión territorial

Critica que Podemos se oponga a la ampliación de la V-21 y que el Consell no diga "nada para defender un proyecto esencial"

Además, ha advertido también ante los Presupuestos de 2018 y el "perverso juego de la territorialización", de que las políticas de infraestructuras "no tienen sentido si se examinan únicamente desde el parámetro de límite territorial".

El ministro ha puesto en valor la política de infraestructuras puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, que pretende conseguir una mayor cohesión social mediante la mejora de las comunicaciones, y ha advertido, ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, de que, en ocasiones, parece que "si uno no recibe una inversión que no esté en su comunidad, provincia, ciudad o barrio, parece que no le beneficia o puede resultar una afrenta porque se lo lleva el vecino".