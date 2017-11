Senador IU acusa al secretario de Estado de Defensa de ideología "neofascista" y éste rechaza "lecciones de democracia"

Conde recuerda que la polémica efeméride del 18 de julio se publica desde 2005, cuando José Julio Rodríguez, hoy en Podemos, era Jemad

Conde ha respondido visiblemente molesto a estos comentarios subrayando que considera el levantamiento que dio lugar a la Guerra Civil española un "golpe de Estado contra un gobierno legítimo". "No se vuelva a atrever a poner en duda mi impecable trayectoria democrática --ha advertido a Bernal--. Usted no es de mejor condición que yo ni más demócrata que yo. Es un intolerante que pretende como cierta extrema izquierda española decidir quien puede o no puede actuar".