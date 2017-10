El Senado reclama medidas en favor de los pensionistas venezolanos, con el rechazo de Podemos por "instrumentalización"

El PP avisa de que la ley no permite que España pague las pensiones y propone a cambio financiar convenios de asistencia social

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado ha aprobado este miércoles una moción en la que insta al Gobierno a financiar acuerdos, "a través de los mecanismos de asistencia social", para atender los pensionistas que no reciben su prestación de Venezuela desde diciembre de 2015. El texto ha contado con el consenso de todos los grupos, salvo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha votado en contra denunciando que todo lo relacionado con Venezuela "se ha instrumentalizado con fines políticos".

El grupo 'morado', que ha dejado claro que quiere que las pensiones pendientes se paguen, tenía intención de abstenerse pero, finalmente, ha cambiado el sentido de su voto al 'no' tras ver que en la versión final del texto ya no se pedía "diálogo" con Venezuela para resolver este problema. También, ha explicado la senadora Sara Vilà, porque no creen que "el Gobierno español en este momento esté en condiciones de dar lecciones a ningún otro Gobierno".