El Senado insta al Gobierno a celebrar en 2018 el 40 aniversario de la Constitución con el rechazo de independentistas

PP y PSOE acusan de "mentirosos" a los independentistas y recuerdan al PNV que ambos respetan el concierto vasco

El Senado ha aprobado en Pleno una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978, que se cumplirá el 6 de diciembre de 2018, en una sesión que se ha convertido en un debate entre "constitucionalistas y no constitucionalistas". La moción se ha aprobado con 209 votos a favor, siete en contra y 23 abstenciones, y la ausencia de los senadores de ERC.

El senador 'popular' Jaime Taboada ha defendido la moción de su grupo y ha calificado la Constitución de "hito en la historia de España" que permitió a los españoles, 39 años después (en referencia a la dictadura franquista), cruzar "el umbral de la desesperanza". "La Constitución actual no solo está bien ideada, sino que respondió a la necesidad de su tiempo", ha valorado.

Tras la intervención inicial de Taboada, la sesión se ha convertido --como ha dicho en el turno de portavoces la senadora de Podemos Miren Gorrochategui-- en un debate entre "partidos constitucionalistas y no constitucionalistas".

El socialista Joan Lerma ha cerrado filas con el PP después de que Taboada haya anunciado que su partido acepta la enmienda a la moción por la que el PSOE solicitaba a las instituciones una reflexión acerca de la reforma constitucional "para garantizar su vigencia". Lerma ha afirmado que se ha producido "sistemáticamente un deterioro de la imagen de la Constitución", que ahora se da por el empleo del artículo 155. "No hay que olvidar que había desaparecido el funcionamiento democrático de las instituciones por el comportamiento del Gobierno de Cataluña", ha apuntado al respecto, y ha definido la máxima ley española como "un marco de referencia de la convivencia".

Asimismo, ha garantizado que su partido no apuesta por abrir "un nuevo proceso constituyente", sino por "adaptar" la Carta Magna a "los tiempos actuales".

Gorrochategui ha anunciado la abstención de Podemos al considerar que la actual Constitución no necesita homenajes sino que se cumpla y al entender también que precisa de "muchos cambios". La parlamentaria de la formación 'morada' ha acusado al PP de convertir la Constitución en "papel mojado" y querer celebrar su aniversario. De esta manera, ha criticado la supuesta vulneración del artículo 35 --sobre el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente-- por parte del PP con la reforma laboral de 2012. "Reforma que aprobó el PP unilateralmente apoyado únicamente por CiU, revelando eso que une al PP y al señor Artur Mas", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vasco (PNV) en el Senado, Jokin Bildarratz, ha manifestado que no hay "motivos para la celebración" y ha dicho que en el País Vasco tan solo "un poco más del 30 por ciento" votó favorablemente a la Constitución. Además, le ha preguntado al PP por qué no busca una solución ante "el ataque indiscriminado" de los independentistas al que se ha referido Taboada. El senador del PNV ha hecho mención entonces al 27-O, día en el que se aprobó en la Cámara Alta la aplicación del artículo 155, y ha criticado los aplausos de la bancada 'popular'.

A su vez, el senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha cargado contra el hecho de que esté un gobierno en la cárcel, "algo que no se veía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", y ha acusado al Gobierno también de tener a Turquía "como modelo". "El día 6 de diciembre en Euskal Herria no habrá ninguna celebración, será un día de trabajo para seguir buscando la república vasca", ha finalizado.

Lerma ha vuelto a tomar la palabra en el turno de portavoces tras exponer la enmienda socialista y ha tachado de "mentirosos" a los independentistas catalanes y al senador de EH Bildu. El parlamentario del PSOE ha asegurado estar asistiendo "de nuevo" a lo que "no es una explicación de la Constitución".

El socialista ha rechazado las "lecciones" tanto de los independentistas como del senador del PNV y ha defendido la Constitución como una garantía del Estado de derecho. Entonces, se ha dirigido a la senadora del PDeCAT y le ha reclamado que en su camino de "romper con la legalidad" no falte "a la verdad".

"No tiene que decir que la democracia española es imperfecta, que no hay separación de poderes, que hay una represión tremenda. Ustedes no son mejores que los demás, pero además son mentirosos. Esta Constitución ha servido para que ustedes tengan autonomía", ha clamado Lerma, arrancando los aplausos de sus compañeros y de los miembros del PP.