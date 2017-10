Sartorius cree que Estado debe plantear una "propuesta atractiva de país" federal para evitar que Cataluña se "desgaje"

Pide a las fuerzas políticas y sociales "unidad de criterio" y una "estrategia común" ante el problema catalán

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolas Sartorius, es "optimista" y "cree" que Cataluña no se va a "desgajar" del resto del territorio nacional, una "batalla" que, a su juicio, se puede ganar si hay "unidad de criterio" y "estrategia común" de las fuerzas políticas y sociales y España es capaz de hacer una "propuesta atractiva de país" que, a su juicio, pasa por reformar la Constitución e ir hacia un estado "federal".

"El futuro está en la federación", ha afirmado Sartorius, protagonista este viernes en el Foro Ser Cantabria, donde ha reconocido que la propuesta de reformar la Constitución para llegar a un Estado federal no va contentar a los independentistas --algo que "no quiere" hacer-- pero sí va a hacer que su porcentaje disminuya.

Según ha opinado, el Gobierno no puede quedarse "inmovil" o pidiendo sin más un "cheque en blanco" y el apoyo del resto de fuerzas sino que tiene que actuar.

En su opinión, "lo primero" que hay que hacer es "restablecer el orden constitucional" en Cataluña, momento en el que el Gobierno, tras fijar una "estrategia común" con el resto de fuerzas políticas y sociales, debe plantear "propuestas" que puedan mejorar no solo la situación de Cataluña sino de todo el país y hacer "atractivo" el vivir en España "en democracia y tranquilidad".

Este abogado y periodista vasco, que fue militante antifranquista y participó en las negociaciones sobre la Constitución de 1978, ha defendido que federarse no significa "disgregación" sino "unión" y ha avisado de que si no se camina a ese modelo federal la "disgregación va a continuar" y habrá "cada vez más". "La unidad hay que mantenerla sobre la base de los que es la realidad plural del país", ha defendido.

En su intervención, ha opinado que "no comparte" que la solución para Cataluña sea un referéndum pactado y legal sobre la independencia, una fórmula que, en su opinión, no es "ni legal", "ni pactada" puesto que la pregunta de dicha consulta ya vendría impuesta --sobre la independencia-- y tampoco posible puesto que ello requería, no modificar la Constitución, sino elaborar "otra" Carta Magna.