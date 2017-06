Santisteve, alcalde de Zaragoza: "No tengo inconveniente en repetir como candidato de ZEC a la Alcaldía"

El alcalde cree que con el liderazgo de Pedro Sánchez "tiene que haber un cambio de proceder" en el grupo municipal del PSOE

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha asegurado que no tiene inconveniente en repetir como candidato de Zaragoza en Común (ZEC) a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2019. "No lo excluyo", ha dicho.

Santisteve ha precisado, en una entrevista concedida a Europa Press, que esa decisión la tendrá que tomar cuando proceda: "No digo ni sí, ni no". Asimismo ha remarcado: "No lo excluyo para nada".