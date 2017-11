Santi Vila pide a la AN archivar la causa porque intentó "por todos los medios" evitar la DUI

Rechaza que haya delito de rebelión solo por dictar leyes o realizar movilizaciones pacíficas

Así lo expresa la defensa de Santi Vila en un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la admisión a trámite de la querella de Fiscalía, en el que niega que se hayan producido delitos de rebelión y sedición porque en ningún caso hubo un alzamiento violento y que "episodios aislados de incidentes que cita la querella" no pueden considerarse como tal.

Al no tener la condición de diputado, prosigue el recurso, la intervención de Vila en los hechos investigados "se ha limitado a una única actuación relevante, a saber, su participación en la aprobación de la convocatoria de referéndum" por parte del Consell Executiu el 6 de septiembre.

En este sentido, el exconseller argumenta que convocar un referéndum ilegal ya no es delito y que votar en dicha convocatoria "nada tiene que ver con alzarse de modo público y violento".

Añade que, "por todos los medios posibles a su alcance, es público y notorio que el conseller --que dimitió antes de la proclamación de la independencia en el Parlament-- trató de mediar entre los dos gobiernos e intentó convencer al presidente --Carles Puigdemont-- a fin de que no se votara en el Parlament el 27-O".

En este sentido, añade la defensa que aunque hubiera habido casos de violencia, no consta que el exconseller o otros miembros del Govern organizara o instigara dichas actuaciones.

Critica que la querella de la Fiscalía pretenda "poco menos que hacer responsables a los consellers de cualquier acto de protesta --aun no violento-- acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana" y argumentando sin pruebas que formaba parte de un plan organizado, añade.

En resumen, el exconseller defiende que en esta causa no existen los delitos de rebelión y sedición "ante la falta absoluta de violencia" y que, además, en su caso particular, no hay rebelión al haber desistido a proclamar la independencia.