Santamaría pide a los secesionistas "que vuelvan a la democracia" para "discrepar en España" desde la Ley

El Ejecutivo catalán "tiene una oportunidad de reflexionar", ha planteado Santamaría, quien ha dejado claro que el referéndum independentista del 1-O "no se va a celebrar" y ha pedido a los responsables del Gobierno catalán "que no lleven a Cataluña a situaciones que no merece vivir por su desobediencia y sus desacatos".