Santamaría recrimina a Puigdemont no hacer "nada relevante" para frenar el 155, "solo ruido"

Dice que el Gobierno catalán ha demostrado que no está dispuesto a dialogar y subraya que deben "rescatar" a Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recriminado este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desde que el pasado sábado el Ejecutivo aprobó el artículo 155 de la Constitución, no haya pasado "nada relevante", salvo "ruido". Tras afirmar que el Govern ha demostrado no estar dispuesto a dialogar, ha recalcado que tienen obligación de "rescatar" a Cataluña.

"Y desde el pasado sábado que remitimos este acuerdo al Senado, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido, solo ruido, y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo", ha proclamado la vicepresidenta, que ha estado arropada por casi todos los ministros.