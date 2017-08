Santamaría cree que "el problema" del independentismo es quién firma las leyes para la desconexión de Cataluña

Garantiza que el Gobierno está preparado aunque las leyes se aprueben en un día o las impulse el Gobierno catalán

La vicepresidenta ha insistido en que el referéndum no se va a celebrar y en que el Gobierno tiene prevista la reacción a cualquier paso que se dé, pero ha subrayado que el problema no es qué hará el Gobierno, "el problema es la responsabilidad de quien firme" esas leyes.

Ha dicho también que el recurso contra la ley de desconexión está preparado porque el texto ha sido presentado en público, pero que no se darán pasos hasta que no haya un hecho legal que denunciar. "El Gobierno lleva semanas preparado", ha asegurado.

Y ha vuelto al argumento de que el problema no es qué hará el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "A un mes vista, qué es lo que queda, aquí no hay legalidad, no hay logística, no hay firmas y creo que eso de ¿cómo era? ¿Un referéndum con garantías? Ahora lo que no hay es la más mínima vergüenza democrática", ha añadido.