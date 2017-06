"Si hay voluntad de diálogo por todas las partes son posibles los consensos"

Santamaría ha atribuido la aceleración que ve en el Govern a la decisión de la Generalitat de fijar la fecha de la consulta: "Esto no se puede hacer por la vía de la aceleración, buscar una salida antes de la fecha límite".

Considera que el acercamiento debe darse dentro del marco legal y de la fortaleza de la ley, que --ha recordado-- surgió para defender a las minorías: "Y te encuentras que las minorías buscan atajos para no tener que respetar la voluntad de las minorías".

También ha afirmado que las leyes están para impedir que una mayoría pueda imponer a una minoría un esquema que no le satisface, pero ha avisado de que, sin mayoría, la minoría no puede buscar lo que hay dentro de la ley "fuera de la ley, si no le satisface".