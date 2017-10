Santamaría defiende la estabilidad y el cumplimiento de la ley para dar seguridad a los turistas

Samaranch llama a la "reflexión" ante la situación en Cataluña porque hace falta "mucha inteligencia" y "flexibilidad"

La vicepresidenta ha dicho que España es un destino de calidad no solo por sus recursos y diversidad cultural y oferta de ocio sino también por la seguridad, las infraestructuras o la eficiencia del sistema sanitario. "Creo que hay pocos países mejores para ponerse enfermo un turista que en España. Al menos va a estar tan atendido, si no mejor, que en su propio país", ha aseverado.

Por su parte, Samaranch ha afirmado que atraer más turistas internacionales es el reto, si bien ha dicho que van por "el buen camino". Y ha añadido que los destinos deben ofrecer "seguridad jurídica y personal a los visitantes" porque si no no vendrán. "Un país que no hace respetar sus leyes o un país que no respeta sus propias leyes, se convierte en un destino problemático y menos atractivo", ha resaltado.