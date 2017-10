Santamaría apela a la "conciencia" de Puigdemont y del PDeCAT para no llevar a Cataluña a la "ruina"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado este martes a la "conciencia" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los miembros de su partido, el PDeCAT para no llevar a Cataluña a la "fractura" y la "ruina" con una declaración de independencia.

"Le pido una reflexión. Están a tiempo de reflexionar, de tomar una decisión justa y no hacer lo que ustedes quieren sino lo que necesita el pueblo de Cataluña, reflexión, tranquilidad y sosiego, y no la fractura y la ruina, que es lo que hoy pueden ofrecerle si no vuelven a la legalidad y la democracia. Apelo a su conciencia", ha dicho al senador del PDeCAT, Josep Lluis Cleríes, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado.