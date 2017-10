Santamaría: "Ni Puigdemont ni nadie puede pretender imponer una mediación sin volver a la legalidad"

En una declaración sin preguntas, recalca que el diálogo debe producirse dentro de la ley y respetando las reglas del juego

Así se ha pronunciado en una breve comparecencia -sin preguntas-- en el Palacio de la Moncloa para valorar la sesión en el Parlamento de Cataluña, en la que Puigdemont ha solicitado suspender los efectos de la declaración de independencia si se abre una etapa de diálogo con mediadores internacionales. "UNA PERSONA QUE NO SABE DÓNDE VA"

La vicepresidenta ha criticado que Puigdemont haya llegado "tan lejos" y haya embarcado a Cataluña "en el mayor nivel de tensión" e "incertidumbre" de su historia. "El discurso que ha hecho hoy es el de una persona que no sabe donde está, a dónde va y con quien quiere ir", ha enfatizado.

En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo del PP no puede aceptar que se dé "validez" a la ley del referéndum, porque está suspendida por el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha añadido que la Generalitat no puede asumir el resultado del 1 de octubre porque fue "un acto ilegal y fraudulento", sin "las más mínimas garantías".

Igualmente, Sáenz de Santamaría ha subrayado que "no es aceptable" que en el Parlamento catalán se constate "por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desean un Estado independiente en forma de república". "Por tanto, ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse", ha resaltado.