Santamaría dice que la Junta Electoral debe garantizar la neutralidad ante programas como el de TV3 para niños

Subraya que la obligación de los directores de los medios es respetar la infancia porque "eso sí que son derechos humanos"

"No he visto el programa y no me gusta opinar de lo que no he visto, pero creo que los niños merecen al menos tener derecho a su infancia y la obligación de todos, especialmente de los gobernantes y de los directores de los medios de comunicación es al menos respetar la infancia. Eso sí que son derechos humanos, los primeros los de los niños", ha enfatizado.