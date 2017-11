El septuagenario acusado de matar de un disparo con su escopeta de caza a un hombre de 53 años de Santa Maria de Montmagastrell, un pueblo del municipio de Tàrrega (Lleida), en diciembre de 2014 ha asegurado este lunes en la primera sesión del juicio por jurado que fue un accidente.

"Yo pensé: ¡Dios mío, que me quita la escopeta! Echó mano a la escopeta que volaba, y yo no sé dónde tocó la mano al tocar la escopeta, que se produce el disparo", ha afirmado el acusado, vecino de Sant Just Desvern.